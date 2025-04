Ein Büro und Mitarbeiter im Deutschen Bundestag? Das Bundesverwaltungsgericht in Leipzig verhandelt am Donnerstag über die Privilegien von Altbundeskanzler Gerhard Schröder.

red/epd 09.04.2025 - 11:18 Uhr

Das Bundesverwaltungsgericht in Leipzig verhandelt am Donnerstag über die Privilegien von Altbundeskanzler Gerhard Schröder (SPD). Der SPD-Politiker will auch 20 Jahre nach dem Ausscheiden aus seinem Amt ein Büro und Mitarbeiter im Deutschen Bundestag gestellt bekommen. Schröder, der von 1998 bis 2005 Bundeskanzler war, berufe sich dabei auf den Grundsatz der Gleichbehandlung und auf entstandenes Gewohnheitsrecht, wie das Gericht am Mittwoch in Leipzig mitteilte. (BVerwG 2 C 16.24)