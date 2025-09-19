Pro Familia Waiblingen bietet seit 50 Jahren Schwangerenberatung an. Leiterin Agnes Perjesi berichtet von neuen Projekten – wie der Kooperation mit einem Gefängnis.
Wenn Agnes Perjesi an die Bemühungen der letzten Regierung denkt, ärgert sie sich noch immer: „Die Ampelregierung war so dicht dran, das hätte der Durchbruch sein können. Jetzt fangen wir quasi wieder von vorne an und müssen weiterkämpfen“, sagt die Leiterin der Beratungsstelle Pro Familia in Waiblingen und meint die Legalisierung von Schwangerschaftsabbrüchen. Zum Verständnis: Derzeit gelten für Abtreibungen die in Paragraf 218 des Strafgesetzbuches festgeschriebenen Regeln. Ein Schwangerschaftsabbruch ist in Deutschland grundsätzlich rechtswidrig. Er bleibt jedoch straffrei, wenn er in den ersten zwölf Wochen der Schwangerschaft vorgenommen wird.