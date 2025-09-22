Nach einem Pro-Palästina-Streik kommt es zu Auseinandersetzungen mit der Polizei. Ministerpräsidentin Meloni gibt einer bestimmten Gruppe die Schuld.
Bei Auseinandersetzungen zwischen propalästinensischen Demonstranten und der italienischen Polizei sind in Mailand mehrere Dutzend Menschen verletzt worden. Die Polizei spricht von mindestens 60 verletzten Beamten, wovon 23 ins Krankenhaus gebracht worden seien. Angaben über die Zahl verletzter Demonstranten gab es zunächst keine. Die Rettungsdienste der norditalienischen Großstadt berichten von etwa einem Dutzend Einsätzen.