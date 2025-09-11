Mehr Sirenen, neue Technik: Beim alljährlichen Probealarm kann es laut werden. Worauf muss die Bevölkerung achten und was ist diesmal anders als beim Test vor einem Jahr?
11.09.2025 - 05:30 Uhr
Berlin - Heute steht wieder der bundesweite Warntag an. Der Probealarm wird vom Bundesamt für Bevölkerungsschutz und Katastrophenhilfe (BBK) in Bonn gegen 11.00 Uhr ausgelöst. Etwa 45 Minuten später kommt die Entwarnung. Die wichtigsten Fragen und Antworten zu den verschiedenen Warnkanälen und dem Zweck der Übung: