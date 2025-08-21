Bitter für Badegäste: eine der Attraktionen des Mineralfreibads Oberes Bottwartal ist außer Betrieb, vielleicht sogar bis Saisonende. Schuld ist eine riesige Pumpe.
21.08.2025 - 12:00 Uhr
„Ein Besuch in unserem Erlebnisbad ist wie ein Tag Urlaub“. Mit diesem Slogan wird auf der Homepage die Werbetrommel für das Mineralfreibad Oberes Bottwartal gerührt. Allerdings ist es aktuell eine Auszeit vom Alltag mit einem kleinen Makel: mit der Steilrutsche ist eine der Hauptattraktionen bis auf Weiteres außer Betrieb.