Problem in Mönsheim Abwasserkanäle: Zwölf Kilometer sind defekt – was nun?
Die Gemeinde Mönsheim muss für Kanalsanierungen Millionen von Euro ausgeben. Eine besondere Technik ermöglicht es zumindest, dass nicht überall aufgebuddelt werden muss.
Viel Geld wird Mönsheim im wahren Wortsinn verbuddeln. Denn das Kanalnetz der Gemeinde im Enzkreis weist stellenweise erhebliche Schäden auf. Im Zuge der sogenannten Eigenkontrollverordnung sind Kommunen verpflichtet, ihre Abwasserkanäle regelmäßig zu prüfen – und Schäden zu beheben, um das Grundwasser und die Böden zu schützen.