Erstmals seit Mitte des 19. Jahrhunderts soll ein Wolf in Baden-Württemberg abgeschossen werden. Könnte er in einem Tierpark gerettet werden? Das sagt das Wildparadies Tripsdrill dazu.
28.01.2026 - 13:57 Uhr
Ein einsamer Wolf streift durch den Nordschwarzwald und kommt bei seiner Brautschau immer wieder Menschen zu nahe, vor allem wenn sie mit Hunden unterwegs sind. Jetzt soll er abgeschossen werden. Theoretisch ließe sich das Tier natürlich auch in einem Zoo unterbringen, sagt der stellvertretende Leiter des Wildparadieses Tripsdrill, Benedict Stirblies. Allerdings sagt er auch: Das wäre ziemlich kompliziert und es wären hohe bürokratische, aber auch praktische Hürden zu überwinden.