Reisende müssen am Hauptstadtflughafen BER - je nach Airline - weiterhin Geduld mitbringen. Mit dem Feiertag am Freitag steht ein besonders verkehrsreiches Wochenende an.
02.10.2025 - 08:50 Uhr
Berlin (dpa/bb) - Am Flughafen Berlin-Brandenburg gibt es auch am sehr verkehrsreichen Feiertagswochenende weiterhin Beeinträchtigungen nach einem Cyberangriff. Je nach Airline sei weiterhin mit längeren Wartezeiten zu rechnen, sagte ein Flughafensprecher der Deutschen Presse-Agentur. Einige Fluglinien hätten inzwischen mit eigenem Equipment aber auch gute Übergangslösungen installiert.