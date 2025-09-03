Martha Niehaves aus Marbach (Kreis Ludwigsburg) zittert, wenn sie mit dem Auto aus ihrer Einfahrt rollt. Firmenwagen behindern die Sicht – eine einfache Lösung gibt es nicht.
03.09.2025 - 18:00 Uhr
Martha Niehaves schaut auf die geparkten Autos vor ihrem Haus, die eine lange Linie bilden. „Ich kann durch sie beim besten Willen nicht hindurchschauen“, sagt die Marbacherin. Elf Wagen der benachbarten Firma Kiefer Gebäudetechnik GmbH zählt sie an der Erdmannhäuser Straße. Die Transporter versperren nicht nur ihr die Sicht – auch ihre Nachbarn klagen ständig. Die Stadtverwaltung hält sich bei der Suche nach Lösungen zurück.