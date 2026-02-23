 
Meine StZ
Schlagzeilen
StZ Extra
Stuttgart
Stadtbezirke
Region
Baden-Württemberg
Politik
Wirtschaft
Sport
Panorama
Kultur
Wissen
Reise
Genuss & Leben
Mediathek
Bei uns daheim
  2. Baden-Württemberg

  4. Brisante Strafanzeige bleibt wochenlang unbemerkt

Probleme mit der E-Akte Brisante Strafanzeige bleibt wochenlang unbemerkt

Probleme mit der E-Akte: Brisante Strafanzeige bleibt wochenlang unbemerkt
1
So klappt es sicher: der Briefkasten bei der Staatsanwaltschaft Stuttgart Foto: Bernd Weißbrod/dpa

Flächendeckend arbeitet die Justiz im Land neuerdings mit der elektronischen Akte. Doch die Technik hat noch Tücken, wie ein Vorgang bei der Staatsanwaltschaft Stuttgart zeigt.

Titelteam Stuttgarter Zeitung: Andreas Müller (mül)

Die Justizministerin war mächtig stolz auf den Erfolg nach zehn Jahren der Umstellung. Als erstes Bundesland, verkündete Marion Gentges (CDU) im Dezember, habe Baden-Württemberg die elektronische Akte an allen Gerichten und Staatsanwaltschaften eingeführt. Flächendeckend sei die Justiz mit ihren etwa 11 000 Beschäftigten nun digital aufgestellt, zuletzt habe man auch alle Strafsachen vollständig digitalisiert. Damit sei der Südwesten „bundesweit Vorreiter“ und behaupte seine „Spitzenposition“, jubilierte Gentges.

 

Ganz so glatt, wie das klang, scheint der Umstieg allerdings nicht zu laufen. Sichtbar wurde das dieser Tage, als sich unsere Zeitung nach einer politisch womöglich brisanten Strafanzeige erkundigte. Ein Rechtsanwalt hatte die Vorgänge bei der Schwarzwald Tourismus Gesellschaft in Freiburg zum Anlass genommen, um bei der Staatsanwaltschaft Stuttgart eine Prüfung wegen Untreue oder (Subventions-)Betrugs anzustoßen. Zu untersuchen sei besonders der Umgang mit Fördermitteln des Wirtschaftsministeriums im Zusammenhang mit der digitalen Urlauber-Lotsin „Schwarzwald Marie“, die für viel Geld bisher wenig könne. Namentlich nannte er nicht nur den Geschäftsführer und dessen Lebenspartnerin bei der beauftragten Agentur, sondern auch den Tourismus-Staatssekretär Patrick Rapp (CDU). Die Anzeige schickte der Jurist aus dem Freiburger Umland, wie vorgeschrieben, über das besondere elektronische Anwaltspostfach, bekannt als „beA“.

Erst nach einer Mail wird die Anzeige wahrgenommen

Doch auch eine Woche danach war bei der Stuttgarter Ermittlungsbehörde noch nichts bekannt. „Den von Ihnen geschilderten Sachverhalt kann ich derzeit keinem hier anhängigen Verfahren zuordnen“, teilte eine Sprecherin mit. Auch die Angaben zu Datum und Uhrzeit der Übersendung halfen nicht weiter. Also schickte der Anwalt sein mehrseitiges Schreiben noch einmal per Mail, trotz Datenschutzbedenken wegen des unsicheren Weges.

Unsere Empfehlung für Sie

Tourismus-Förderung: Die teure Pech-Marie des Schwarzwalds

Tourismus-Förderung Die teure Pech-Marie des Schwarzwalds

Die Affäre um Filz und Fördermittel im Schwarzwald-Tourismus ist noch nicht ausgestanden. Viele Fragen um ein kränkelndes KI-Projekt sind offen.

Eine Strafanzeige, die das CDU-geführte Wirtschaftsministerium und seinen Staatssekretär betrifft, bleibt mitten im Landtagswahlkampf einfach unbeachtet, womöglich zunächst sogar unauffindbar – wie kann das sein? Es gebe da ein Problem, räumte eine Sprecherin des Justizministeriums ein. Schon in der Vergangenheit habe sich gezeigt, dass im Jahr nach der Einführung der E-Akte „Mehraufwände und damit verbundene Erfassungsrückstände auftreten können“.

Zusätzliches Hilfspersonal für die Staatsanwaltschaft

Über die Generalstaatsanwaltschaft habe man unlängst erfahren, dass dies derzeit bei der Staatsanwaltschaft Stuttgart der Fall sei. Dort erfordere das neue Software-System im Regelbetrieb „aktuell noch technische Nachjustierungen und zusätzliche Unterstützungen im Personalbereich“. Das IT-Referat des Ministeriums stehe bereits im Austausch mit den Beteiligten, für die Bewältigung der Rückstände erhalte die Stuttgarter Staatsanwaltschaft zusätzliches Personal. Als größte im Land stehe sie vor besonderen Herausforderungen, aber auch die kleine Anklagebehörde in Hechingen kämpfe mit dem Problem.

Keinesfalls, versichert die Sprecherin von Gentges, könnten elektronische Nachrichten an die Ermittler komplett unter den Tisch fallen. Alle würden im System gespeichert und verblieben dort, „auch wenn die Erfassung oder Weiterbearbeitung erst zu einem späteren Zeitpunkt erfolgt“. Was über das elektronische Anwaltspostfach geschickt werde, bleibe in jedem Fall auffindbar. Wie bisher könne man sich „auf allen bekannten Wegen an die Staatsanwaltschaft oder die Polizei wenden, um Strafanzeigen einzureichen“.

Anzeige wird mit Verzögerung geprüft

Mehr als zwei Wochen nach der ersten Übersendung ist nun auch das Schreiben des Anwalts aus Südbaden in Stuttgart angekommen. Die Strafanzeige sei inzwischen per Mail eingegangen, bestätigte die Sprecherin der Staatsanwaltschaft, und „wird nun geprüft“. Eine weitere Anzeige zum gleichen Komplex soll übrigens bereits unterwegs sein – mal sehen, wie schnell sie wahrgenommen wird.

Weitere Themen

Probleme mit der E-Akte: Brisante Strafanzeige bleibt wochenlang unbemerkt

Probleme mit der E-Akte Brisante Strafanzeige bleibt wochenlang unbemerkt

Flächendeckend arbeitet die Justiz im Land neuerdings mit der elektronischen Akte. Doch die Technik hat noch Tücken, wie ein Vorgang bei der Staatsanwaltschaft Stuttgart zeigt.
Von Andreas Müller
Schule in Bretten: Verletzter bei Bedrohungslage – Verdächtiger festgenommen

Schule in Bretten Verletzter bei Bedrohungslage – Verdächtiger festgenommen

Die Polizei ist mit einem größeren Aufgebot vor Ort. Nicht nur eine Schule ist betroffen.
Baden-Württemberg: Nach Einbruchserie in Hofläden – Verdächtige geschnappt

Baden-Württemberg Nach Einbruchserie in Hofläden – Verdächtige geschnappt

In mehreren Hofläden in Baden-Württemberg wurden Kassen aufgebrochen und Waren gestohlen. Jetzt meldet die Polizei einen Erfolg.
Geislingen an der Steige: Unfall auf B10 – Bundesstraße komplett gesperrt

Geislingen an der Steige Unfall auf B10 – Bundesstraße komplett gesperrt

Unfall in den Morgenstunden: Mindestens zwei Autos sollen in der Nähe von Geislingen an der Steige zusammengestoßen sein. Das hat auch Auswirkungen auf den Verkehr.
Wetter in Baden-Württemberg: Frühling steht vor der Tür – bis zu 20 Grad diese Woche

Wetter in Baden-Württemberg Frühling steht vor der Tür – bis zu 20 Grad diese Woche

Manch einer sehnt es schon lange herbei: Nun erwartet auch der Wetterdienst einen deutlichen Frühlingsstart in Teilen Baden-Württembergs. Wann es soweit ist.
Stromausfälle in Baden-Württemberg: Brand, Bagger, Notrufe: Fast eine Stunde lang bleibt der Strom weg

Stromausfälle in Baden-Württemberg Brand, Bagger, Notrufe: Fast eine Stunde lang bleibt der Strom weg

Diverse Pannen führten zu Stromausfällen im Südwesten. Große Teile des Schwarzwald-Baar-Kreises waren betroffen. In einer anderen Stadt war ein Brand in Ursache.
Kuriose Polizeieinsätze: Steht ein Plüschpferd auf der B10 bei Esslingen

Kuriose Polizeieinsätze Steht ein Plüschpferd auf der B10 bei Esslingen

Ein angefahrenes Kamel, ein entlaufener Nandu: Der Verkehrswarndienst hat im vergangenen Jahr einige „bizarre Vorkommnisse“ gemeldet auf den Straßen in Baden Württemberg.
Brand in Trafostation: Teile von Tübingen ohne Strom

Brand in Trafostation Teile von Tübingen ohne Strom

Ein Sonntag ohne Strom: In Tübingen verursacht ein Brand einen Ausfall. Im Laufe des Tages sollen die Haushalte wieder ans Netz angeschlossen werden.
Klimapolitik in Wahlprogrammen: Parteien mit und ohne Ambition

Klimapolitik in Wahlprogrammen Parteien mit und ohne Ambition

Grüne und SPD halten an den Klimazielen fest; auch die Linke macht mit. CDU und FDP drücken auf die Bremse; die AfD will zurück zur Kohle und zum Atomstrom.
Von Reiner Ruf
Klimapolitik: Bürger handeln, wenn die Politik versagt

Klimapolitik Bürger handeln, wenn die Politik versagt

Die Bilanz der Landesregierung beim Klimaschutz ist unbefriedigend, aber auch nicht rundweg schlecht.
Von Reiner Ruf
Weitere Artikel zu Justiz Digital Staatsanwaltschaft Stuttgart Exklusiv Tourismus
 
 