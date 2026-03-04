 
Meine StZ
Schlagzeilen
StZ Extra
Stuttgart
Stadtbezirke
Region
Baden-Württemberg
Politik
Wirtschaft
Sport
Panorama
Kultur
Wissen
Reise
Genuss & Leben
Mediathek
Bei uns daheim
  2. Baden-Württemberg

  4. Software-Fehler: Tausende Polizeiakten verspätet

Probleme mit E-Akte Software-Fehler: Tausende Polizeiakten verspätet

Probleme mit E-Akte: Software-Fehler: Tausende Polizeiakten verspätet
1
Beim Start des Projekts E-Akte 2022: Justizministerin Marion Gentges (CDU) und Innenminister Thomas Strobl (CDU) Foto: dpa

Mit der elektronischen Akte soll alles besser werden. Doch zum Start gab es bei der Polizei massive Probleme: bei Tausenden Vorgängen stockte die Übertragung zur Justiz.

Titelteam Stuttgarter Zeitung: Andreas Müller (mül)

Thomas Strobl (CDU) feierte einen „weiteren großen Schritt für eine noch modernere Polizei in Baden-Württemberg“. Mit der landesweiten Einführung der elektronischen Akte, lobte sich der Innenminister zu Jahresbeginn, nehme der Südwesten „bundesweit eine Vorreiterrolle“ ein. Ermittlungsverfahren liefen künftig vollständig digital und damit schneller und effizienter, Papierlochung und Aktenheftung gehörten der Vergangenheit an. Wie bei vielen großen IT-Projekten, hieß es in der Mitteilung von Strobls Ressort allgemein, sei es zu „punktuellen Problemstellungen und technischen Herausforderungen“ gekommen, die man gemeinsam angehe.

 

Nun wird bekannt, was damit konkret gemeint war: bei der Übermittlung von Polizeiakten an die Justiz kam es teilweise zu erheblichen Verzögerungen, ohne dass dies zunächst bemerkt wurde. Tausende von Polizeiakten landeten in den vergangenen Monaten erst mit offenbar wochenlanger Verspätung bei den Staatsanwaltschaften. Erste Hinweise darauf hätten sich Ende 2025 im Zuge des Ausrollens der E-Akte ergeben, teilte eine Sprecherin des landesweit zuständigen Polizeipräsidiums Technik, Logistik, Service mit. Der Anlass: bei der Eingangskontrolle in einem polizeilichen Dienstbezirk habe man „vereinzelte Auffälligkeiten“ festgestellt.

Softwarefehler führt zu der Verzögerung

Unmittelbar nach Bekanntwerden habe das Präsidium eine umfassende technische Analyse zusammen mit dem Hersteller der Software durchgeführt, einer Firma aus Erfurt mit Filiale auch in Stuttgart. Dabei sei neben technischen Störungen aufgrund der erhöhten Auslastung ein „Fehlerbild“ identifiziert worden, das zu der verzögerten Übermittlung führte. Parallel dazu habe man eine Taskforce eingerichtet, eine engmaschige technische Überwachung implementiert und den Austausch mit Hersteller und Justiz intensiviert. An der Lösung des Problems habe die Polizei „mit höchster Priorität“ gearbeitet, betonte die Sprecherin.

Unsere Empfehlung für Sie

Probleme mit der E-Akte: Brisante Strafanzeige bleibt wochenlang unbemerkt

Probleme mit der E-Akte Brisante Strafanzeige bleibt wochenlang unbemerkt

Flächendeckend arbeitet die Justiz im Land neuerdings mit der elektronischen Akte. Doch die Technik hat noch Tücken, wie ein Vorgang bei der Staatsanwaltschaft Stuttgart zeigt.

Nach ihren Angaben wurde die Ursache des Problems „schnellstmöglich identifiziert und weitgehend behoben“. Die genaue Dauer der Verzögerungen lasse sich im Nachhinein nicht verlässlich bestimmen; zudem habe sie sich von Fall zu Fall unterschieden. Im Verhältnis zum Gesamtvolumen der elektronischen Übermittlungen – bis Ende Januar 460 000 Akten – sei nur ein geringer Anteil betroffen gewesen. Gleichwohl ging es um mehrere tausend Vorgänge, die zunächst „auf Halde“ landeten. Soweit erforderlich, sei der Aktenversand „übergangsweise manuell sichergestellt“ worden. Im Februar seien laut dem Hersteller die letzten Nachübermittlungen abgeschlossen worden. „Ein Verlust von Akten trat nicht ein“, er wäre auch nicht möglich gewesen, fügte die Sprecherin hinzu.

Justiz: keine Nachteile für die Strafverfolgung

Durch die Verzögerungen soll es zu keinen Nachteilen bei der Strafverfolgung gekommen sein. Eine Sprecherin des Justizministeriums von Marion Gentges (CDU) teilte auf Nachfrage mit, es seien keine Fälle bekannt, in denen Straftaten deswegen verjährt wären. Ebenso wenig wisse man von Fällen, in denen Fahndungserfolge gefährdet wurden, weil etwa beantragte Durchsuchungsbeschlüsse nicht oder verspätet ergangen seien. Bei zeitkritischen Maßnahmen stehe die Polizei schon immer im engen Austausch mit der Staatsanwaltschaft, ob telefonisch oder per Mail, ergänzte die Sprecherin.

Unsere Empfehlung für Sie

Baden-Württemberg: Polizei und Justiz setzen auf die digitale Strafakte

Baden-Württemberg Polizei und Justiz setzen auf die digitale Strafakte

Aktenberge aus Papier sollen für Staatsanwälte und Kriminalbeamte künftig der Vergangenheit angehören. Mit einem Pilotprojekt testet Baden-Württemberg den digitalen Austausch. Damit sieht sich das Land als bundesweiten Vorreiter.

Auch bei Staatsanwaltschaften – besonders der Stuttgarter - hatte die vollständige Umstellung auf die E-Akte zum Jahreswechsel Probleme bereitet. Der Mehraufwand habe zu Rückständen bei der Erfassung von Akten geführt, die nun abgearbeitet würden, hieß es. Bekannt wurde die Problematik, weil eine politisch brisante Strafanzeige zunächst nicht auffindbar war. Wie Strobl hatte auch Gentges die Vorreiterrolle des Landes bei der E-Akte hervorgehoben.

Hersteller der E-Akte wird in die Pflicht genommen

Mit weiteren Maßnahmen will die Polizei nun sicherstellen, dass die E-Akten lückenlos übertragen werden. Dazu gehöre eine automatisierte elektronische Eingangsbestätigung und eine engmaschige Überwachung der Übertragungsprozesse. Weitere Optimierungen seien geplant, um die Übertragung „dauerhaft belastbar und transparent auszugestalten“; diese fordere man auch vom Hersteller konsequent ein.

Damit bestätigt sich die Einschätzung von Minister Strobl, die Digitalisierung sei „kein Projekt mit Enddatum“. Man bleibe im Austausch, hatte er im Januar angekündigt, und entwickele die E-Akte „kontinuierlich weiter“.

Weitere Themen

Briefwahl-Frist in BW endet am Mittwoch (Posteinwurf)

Landtagswahl Letzte Chance: Heute endet die Briefwahlfrist per Post

Für Briefwähler läuft die Uhr: Nur noch am Mittwoch kann man die Unterlagen per Post senden. Maßgeblich ist der rechtzeitige Eingang beim Wahlamt – nicht der Poststempel.
Von Janina Link, Michael Maier
Esslinger MdB Schäfer: Doktorarbeit von Grünem: Uni stellt Verfahren ein

Esslinger MdB Schäfer Doktorarbeit von Grünem: Uni stellt Verfahren ein

Nach einem anonymen Hinweis prüfte die Uni Erfurt die Dissertation des Bundestagsabgeordneten Sebastian Schäfer – und sieht kein wissenschaftliches Fehlverhalten.
Von Andreas Müller
Probleme mit E-Akte: Software-Fehler: Tausende Polizeiakten verspätet

Probleme mit E-Akte Software-Fehler: Tausende Polizeiakten verspätet

Mit der elektronischen Akte soll alles besser werden. Doch zum Start gab es bei der Polizei massive Probleme: bei Tausenden Vorgängen stockte die Übertragung zur Justiz.
Von Andreas Müller
Nach „rehbraune Augen“-Video: „Partner auf Augenhöhe“ – Ehefrau verteidigt Manuel Hagel

Nach „rehbraune Augen“-Video „Partner auf Augenhöhe“ – Ehefrau verteidigt Manuel Hagel

Nach heftiger Kritik an einem Video über „rehbraune Augen“ bekommt CDU-Spitzenkandidat Manuel Hagel Rückendeckung von Zuhause. Was seine Ehefrau zu dem Video sagt.
Am 8. März ist Landtagswahl in Baden-Württemberg.

Frist endet jetzt Bis wann Briefwahl abgeben?

Wer seine Briefwahlunterlagen noch nicht abgegeben hat, sollte dies schnellstmöglich nachholen. Die Frist endet bald.
Von Lukas Böhl
Zweiter Fall im Südwesten: Erdbeben der Stärke 2,4 bei Bad Krozingen gemessen

Zweiter Fall im Südwesten Erdbeben der Stärke 2,4 bei Bad Krozingen gemessen

Es ist schon das zweite spürbare Beben in einer Woche. Wo die Erde in Baden-Württemberg erneut wackelte.
Wahlkampf im Internet: Viral und relevant: Ein Thema, das die Aufmerksamkeit verdient

Wahlkampf im Internet Viral und relevant: Ein Thema, das die Aufmerksamkeit verdient

Selten erreichen politische Beiträge im Netz viele Menschen. Das „Hagel-Video“ zeigt, Beiträge im Internet können wichtige Debatten anstoßen, kommentiert Frederik Herrmann.
Von Frederik Herrmann
Prozess am Landgericht Heilbronn: Nach Tod eines Zwölfjährigen: 18-Jähriger wegen Mordes angeklagt

Prozess am Landgericht Heilbronn Nach Tod eines Zwölfjährigen: 18-Jähriger wegen Mordes angeklagt

Ein Streit unter Jugendlichen, ein Auto als mutmaßliche Tatwaffe, ein Zwölfjähriger, der nicht überlebt. Vor dem Landgericht Heilbronn beginnt im März ein Prozess, der Antworten sucht.
Sicherheit in Baden-Württemberg: Strobl: „Wir wissen, dass iranische Nachrichtendienste bei uns tätig sind“

Sicherheit in Baden-Württemberg Strobl: „Wir wissen, dass iranische Nachrichtendienste bei uns tätig sind“

Thomas Strobl blickt besorgt auf mögliche Vergeltungsmaßnahmen im Südwesten, die vom iranischen Nachrichtendienst gesteuert werden könnten. Was der Innenminister dagegen unternimmt.
Von Sascha Maier
Landtagswahl BW 2026: Wer wählt wen? Typische Wähler, von Grüne bis AfD

Landtagswahl BW 2026 Wer wählt wen? Typische Wähler, von Grüne bis AfD

Wer für die Grünen stimmen will, tickt ganz anders als CDU- oder AfD-Anhänger. Was heißt das genau? Und welcher Typ ist Ihnen am sympathischsten?
Von Jan Georg Plavec
Weitere Artikel zu Polizei Exklusiv Verzögerung Justiz Thomas Strobl Innenministerium
 
 