Sie repräsentieren Wein, Spargel oder Wald: Junge Frauen werben für Produkte aus Baden-Württemberg. Nur eine Frage stellt sich immer lauter: Wann gibt es endlich auch Könige?
10.04.2026 - 17:05 Uhr
Krönchen, Schärpe, Trachtenkleid – wenn es um die Vermarktung geht, setzen landwirtschaftliche Verbände und regionale Organisationen ganz auf den Dreiklang dieser adligen Insignien. Ob Käse, Spargel oder Wein – kaum ein traditionelles Produkt in Baden-Württemberg, das nicht mit einer eigenen Monarchin beworben wird.