Weniger Vorstände, mehr Effizienz: VW bündelt zentrale Bereiche und setzt auf schnellere Abläufe. Wie der Konzern seine Sparziele bei den Massenmarken erreichen will.
21.01.2026 - 15:59 Uhr
Wolfsburg - Der VW-Konzern baut seine Massenmarken um und will damit in den kommenden Jahren viel Geld in der Produktion einsparen. Die Neuordnung in der Organisation führe allein im Produktionsbereich zu Einsparmöglichkeiten von zusammengenommen einer Milliarde Euro bis 2030, teilte der Autobauer am Mittwoch in Wolfsburg mit.