Woolworth stoppt den Verkauf von «Stretcherz Slammerz»: Möglicherweise kontaminierter Sand sorgt für einen Rückruf der Spielfiguren.
20.02.2026 - 12:11 Uhr
Unna - Der Discounter Woolworth ruft bundesweit Spielfiguren zurück, weil der darin verwendete Sand möglicherweise kontaminiert ist. Es handelt sich um die Spielfigurenserie "Stretcherz Slammerz", wie das Unternehmen im nordrhein-westfälischen Unna über das Portal "Lebensmittelwarnung.de" mitteilte. Genauere Angaben zur Kontaminierung machte Woolworth dabei nicht.