Am Donnerstag gibt Bundestrainer Julian Nagelsmann bekannt, mit welchen Spielern er die kommenden Länderspiele angeht. Ein Profi des VfB Stuttgart schaut wohl wieder in die Röhre.
18.03.2026 - 21:43 Uhr
Beim VfB Stuttgart ist er DER Taktgeber – und der Trainer Sebastian Hoeneß verzichtet so gut wie nie auf Angelo Stiller. Zumal die Weiß-Roten derzeit auch wieder eine sehr erfolgreiche Saison spielen. Dennoch fällt es einem anderen Trainer wohl deutlich leichter, den Mittelfeldstrategen außen vor zu lassen.