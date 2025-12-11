Prognose bis 2070 Wie Deutschland vergreist
Die Bevölkerungszahl schrumpft, die Zahl der Rentner steigt vorerst unaufhaltsam. Ohne Erwerbsmigration wird es schwierig, die soziale Balance zu halten.
Vor einer Woche wäre die Regierung beinahe über ein Rentenpaket gestolpert. Etliche Rebellen aus der Union wollten es nicht mittragen – aus Sorge um finanzielle Lasten, die künftige Generationen erdrücken könnten.