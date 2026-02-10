Häuser und Wohnungen in Deutschland haben sich 2025 deutlich verteuert - Besserung ist nicht in Sicht. Banken und Immobilienforscher rechnen mit steigenden Kosten für Käufer und Mieter.
10.02.2026 - 10:45 Uhr
Frankfurt/Main - Hohe Nachfrage, knappes Angebot: Wer in Deutschland eine Wohnung oder ein Haus kaufen will, findet kaum Schnäppchen - und Besserung ist nicht in Sicht. Im vergangenen Jahr haben sich Wohnimmobilien im Schnitt um 4,2 Prozent verteuert, wie neue Zahlen des Verbands deutscher Pfandbriefbanken (VDP) zeigen. Das ist doppelt so stark wie im Vorjahr. Wegen des andauernden Mangels bei Wohnraum dürften die Preise auch dieses Jahr steigen, sagte VDP-Hauptgeschäftsführer Jens Tolckmitt.