In den Osterferien gehen viele Menschen auf Reisen. Das bedeutet ein riesiges Verkehrsaufkommen auf den Straßen und Autobahnen. Der Engelbergtunnel bei Leonberg wird zum Nadelöhr.

Der ADAC zeichnet ein düsteres Bild für die Oster-Reisewelle im Südwesten. Die Stauprognose für Baden-Württemberg sieht den Gründonnerstag, also den 2. April, als Stau-Höhepunkt. Der nach wie vor nicht vollständig befahrbare Engelbergtunnel bei Leonberg könnte zum Nadelöhr werden und die Reisenden einige Nerven kosten.

Am Wochenende vom 27. bis 29. März startet neben Baden Württemberg auch die Mehrheit der weiteren Bundesländer in die Ferien. Somit steigt die Staugefahr auf den Autobahnen im Südwesten, vor allem rund um die Feiertage. „Eine staufreie Fahrt wird hier tagsüber kaum möglich sein“, sagt Holger Bach, Abteilungsleiter Verkehr und Umwelt beim ADAC Württemberg, vor allem mit Bezug auf den Gründonnerstag. „Durch das Osterwochenende rechnen wir mit einem starken Verkehrsaufkommen, fast ganz Deutschland wird unterwegs sein.“

Staurisiko: ADAC rät, den Engelbergtunnel zu umfahren

Auf der A 81 wartet das Staurisiko vor allem am Engelbergtunnel bei Leonberg. Am 19. März wurde zwar die Weströhre in Richtung Karlsruhe/München wieder geöffnet, allerdings nur mit einem verfügbaren Fahrstreifen für Lkw und Pkw. Der ADAC Württemberg rechnet daher weiterhin mit zahlreichen Staus in diesem Bereich der A 81, auch auf den lokalen Ausweichstrecken über Ditzingen, Leonberg und Gerlingen. Der überregionale Verkehr Richtung Süden solle das Gebiet weiträumig über die A 5 und A 7 umfahren.

Die komplette Öffnung mit allen Fahrstreifen wird voraussichtlich noch mehrere Wochen dauern. Anfang März hatte ein brennender Lkw verheerende Schäden in der Weströhre des Engelbergtunnels verursacht, die daraufhin komplett gesperrt werden musste. Mit bis zu 140 000 Fahrzeugen pro Tag ist er einer der wichtigsten Autobahntunnel in Baden-Württemberg.

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2025 verzeichnete der ADAC am Gründonnerstag 249 Stunden Stillstand auf den Autobahnen Baden-Württembergs. Dabei dehnte sich die Blechlawine auf insgesamt 659 Kilometer aus. In der nach Staulänge sortierten ADAC Rangliste belegte der Gründonnerstag im Jahr 2025 den vierten Platz unter den staureichsten Tagen in Baden-Württemberg.

Stau-Chaos in Ditzingen-Heimerdingen: Dort quält sich der Umleitungs-Verkehr hindurch. Foto: Simon Granville

Zu den Tagen mit hohem Staurisiko zählt der ADAC Württemberg zudem den Ferienstart am Freitag, 27. März. Hier wird sich der Höhepunkt des Reiseverkehrs voraussichtlich zwischen 12 und 17 Uhr abspielen. 2025 zählte der Mobilitätsclub für diesen Tag insgesamt 458 Kilometer Stau mit einer Dauer von 177 Stunden. Am Ostermontag (6. April) sorgt der einsetzende Rückreiseverkehr nach ADAC-Prognosen erneut für volle Autobahnen in Baden-Württemberg. Die Erfahrung zeige, dass auch hier die Staugefahr hoch ist: Im vergangenen Jahr lag der Ostermontag mit 610 Kilometer auf Platz acht der staureichsten Tage in Baden-Württemberg.

ADAC empfiehlt: früh morgens oder spät abends fahren

Wer zeitlich flexibel ist, solle daher möglichst die verkehrsstarken Tage meiden und auf andere Termine ausweichen. „Von Karfreitag bis Ostersonntag erwarten wir eine weitgehend ruhige Lage auf den Autobahnen im Südwesten“, sagt Holger Bach. „Ansonsten empfehlen wir antizyklisch zu fahren, also möglichst früh am Morgen oder spät am Abend.“ Zudem sei gerade bei längeren Fahrten ein Zeitpuffer wichtig, um nicht den Stresspegel durch Termindruck zusätzlich zu erhöhen.

Besonders staugefährdete Autobahnen in Baden-Württemberg sind an Ostern:

A 5: Heidelberg – Karlsruhe – Basel

A 6: Heilbronn – Nürnberg

A 8: Karlsruhe – Stuttgart – München

A 81: Heilbronn – Stuttgart – Singen

Baustellen mit Staugefahr in Baden-Württemberg an Ostern liegen auf der: