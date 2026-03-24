In den Osterferien gehen viele Menschen auf Reisen. Das bedeutet ein riesiges Verkehrsaufkommen auf den Straßen und Autobahnen. Der Engelbergtunnel bei Leonberg wird zum Nadelöhr.
24.03.2026 - 18:00 Uhr
Der ADAC zeichnet ein düsteres Bild für die Oster-Reisewelle im Südwesten. Die Stauprognose für Baden-Württemberg sieht den Gründonnerstag, also den 2. April, als Stau-Höhepunkt. Der nach wie vor nicht vollständig befahrbare Engelbergtunnel bei Leonberg könnte zum Nadelöhr werden und die Reisenden einige Nerven kosten.