Mit einem speziellen Programm sind in Ludwigsburg erstmals 13 Männer und Frauen fachlich und sprachlich auf den Unterricht an Schulen in Baden-Württemberg vorbereitet worden.
21.02.2026 - 14:00 Uhr
Die Pädagogische Hochschule (PH) Ludwigsburg hat jüngst einen besonderen Erfolg gefeiert: Erstmals erhielten 13 migrierte Lehrkräfte ihre Zertifikate nach erfolgreichem Abschluss des BeQuPSProgramms („Berufliche Qualifikation von Personen mit internationalen pädagogischen Studienabschlüssen“). Das teilt die PH mit. Der Übergabe wohnten rund 40 Teilnehmende sowie deren Familien bei. Auch Vertreterinnen und Vertreter der Hochschulleitung, des Sprachdidaktischen Zentrums und des International Offices waren anwesend.