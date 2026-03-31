Terranets bw baut zwischen Löchgau und Esslingen eine wasserstofftaugliche Gastransportleitung. Der Abschnitt zwischen Ludwigsburg und Benningen ist jetzt fertig.

Karin Götz 31.03.2026 - 16:20 Uhr

Gute Nachrichten für Radfahrer: Der Neckartalradweg zwischen Benningen und Hoheneck ist wieder geöffnet. Vergangenen Juli wurde dieser in Ludwigsburg etwa 100 Meter nördlich der Kläranlage Hoheneck gesperrt. Der Grund: Terranets bw baut einen 43 Kilometer langen Abschnitt der wasserstofftauglichen Gastransportleitung Süddeutsche Erdgasleitung (SEL) zwischen Löchgau und Esslingen. Im Herbst 2026 soll der Abschnitt ans Bestandsnetz von terranets bw angeschlossen werden und Gas transportieren. Die SEL wird zunächst moderne Gaskraftwerke anbinden und zukünftig Wasserstoff nach Baden-Württemberg transportieren.