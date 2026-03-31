Terranets bw baut zwischen Löchgau und Esslingen eine wasserstofftaugliche Gastransportleitung. Der Abschnitt zwischen Ludwigsburg und Benningen ist jetzt fertig.

Ludwigsburg: Karin Götz (kaz)

Gute Nachrichten für Radfahrer: Der Neckartalradweg zwischen Benningen und Hoheneck ist wieder geöffnet. Vergangenen Juli wurde dieser in Ludwigsburg etwa 100 Meter nördlich der Kläranlage Hoheneck gesperrt. Der Grund: Terranets bw baut einen 43 Kilometer langen Abschnitt der wasserstofftauglichen Gastransportleitung Süddeutsche Erdgasleitung (SEL) zwischen Löchgau und Esslingen. Im Herbst 2026 soll der Abschnitt ans Bestandsnetz von terranets bw angeschlossen werden und Gas transportieren. Die SEL wird zunächst moderne Gaskraftwerke anbinden und zukünftig Wasserstoff nach Baden-Württemberg transportieren.

 

Bau war sehr herausfordernd

Nachdem die Gasleitung, die von der hessischen Landesgrenze über Heidelberg, Heilbronn, Ludwigsburg, Esslingen, Göppingen und Heidenheim bis nach Bayern verläuft, durch den Neckar und im angrenzenden Neckarhang verlegt und die Baustelle zurückgebaut ist, kann der Radweg wieder ohne Einschränkungen befahren werden, informiert terranets bw in einer Pressemitteilung.

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Der Bau ist herausfordernd, denn zur Verlegung der Leitung müssen zahlreiche Flüsse und Straßen unterquert werden – darunter der Neckar auf dem Gebiet der Stadt Ludwigsburg. Die Pipeline wurde dort unter dem Neckar mittels eines Dükers – ein Stück Rohrleitung, das in seiner Form dem Profil des Flussbetts nachempfunden ist – verlegt. Dieses Stück wurde außerhalb des Gewässers vorgefertigt und dann mittels Seilwinde in einen zuvor in der Gewässersohle gebaggerten Graben, die Dükerrinne, gezogen.