Projekt am Leonberger Klinikum Wie wird eigentlich eine OP organisiert?
Zwei erfahrene Pflegekräfte planen im Leonberger Krankenhaus die Operationen. Was das bringt und was das für die Anästhesisten bedeutet.
Geht es um Operationen, so fällt dem Anästhesisten die zentrale Rolle zu: Er muss entscheiden, welche Art von Betäubung der Patient benötigt, wie hoch die Dosierung ist und wie lange sie anhalten muss. Macht der Narkose-Arzt selbst nur einen kleinen Fehler, kann das gravierende Folgen haben.