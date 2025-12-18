 
Meine StZ
Schlagzeilen
StZ Extra
Stuttgart
Stadtbezirke
Region
Baden-Württemberg
Politik
Wirtschaft
Sport
Panorama
Kultur
Wissen
Reise
Genuss & Leben
Mediathek
Bei uns daheim
  2. Region
  4. Landkreis Böblingen

  6. Wie wird eigentlich eine OP organisiert?

Projekt am Leonberger Klinikum Wie wird eigentlich eine OP organisiert?

Projekt am Leonberger Klinikum: Wie wird eigentlich eine OP organisiert?
1
Bei einer Operation muss jeder Handgriff sitzen. Foto: picture alliance / dpa

Zwei erfahrene Pflegekräfte planen im Leonberger Krankenhaus die Operationen. Was das bringt und was das für die Anästhesisten bedeutet.

Leonberg: Thomas K. Slotwinski (slo)

Geht es um Operationen, so fällt dem Anästhesisten die zentrale Rolle zu: Er muss entscheiden, welche Art von Betäubung der Patient benötigt, wie hoch die Dosierung ist und wie lange sie anhalten muss. Macht der Narkose-Arzt selbst nur einen kleinen Fehler, kann das gravierende Folgen haben.

 

In den meisten Kliniken ist das Anästhesie-Personal zudem noch mit der Organisation der Operationen betraut: Wer wird wann und wo operiert? Welche OP ist dringlicher, welche

kann eventuell geschoben werden? Sehr viel Verantwortung liegt also in den Händen einzelner Personen.

OPs rund um die Uhr

In Leonberg geht man jetzt andere Wege. „Wir haben unser OP-Management neu aufgestellt“, sagt der Krankenhaus-Direktor Michael Beier. „Um die Qualität unserer Operationen langfristig zu sichern und zu erhöhen, haben wir uns überlegt, was den Patienten und dem Personal gut tut. Ein wichtiger Punkt: Der Anästhesist muss sich wieder auf das konzentrieren können, was er am besten kann: die Medizin.“ Beier betont, dass Leonberg ein Akut-Krankenhaus ist, in dem also rund um die Uhr operiert wird. „Umso wichtiger ist, dass für die Ärzte die medizinischen Themen absolute Priorität haben.“

Der Leonberger Krankenhaus-Chef Michael Beier. Foto: Simon Granville

Um das zu ermöglichen, haben zwei erfahrene Pflegekräfte die Organisation der Operationen übernommen. Martha Groß, die Leiterin der Intensivpflege, und Derya Tekim, Teamleiter bei den Operationen, kümmern sich gemeinsam um die tagesaktuelle Koordination der OPs. Von den gibt es in Leonberg täglich bis zu 35.

Um deren Reihenfolge und die medizinischen Notwendigkeiten festzulegen, setzten sich beide immer am Vortag zusammen und checken die OP-Anmeldungen, die aus den einzelnen medizinischen Abteilungen digital bei ihnen eingehen. Martha Groß und Derya Tekim sichten die jeweiligen Diagnosen und legen dann die Dringlichkeit der Operationen fest. Um 15 Uhr steht in der Regel der OP-Plan für den kommenden Tag.

Unsere Empfehlung für Sie

Krankenhaus Leonberg: „Wichtiges Signal“ – Millionen-Finanzspritze sichert vorerst die Klinik-Zukunft

Krankenhaus Leonberg „Wichtiges Signal“ – Millionen-Finanzspritze sichert vorerst die Klinik-Zukunft

Nach langem politischen Tauziehen fließen jetzt doch Gelder für die Sanierung. Die Notaufnahme und die Geriatrie werden erweitert.

In den meisten Fällen sind es elektive, also geplante, Eingriffe, die nicht an eine feste Zeit gebunden sind. „Die dringenden Fälle kommen natürlich immer zuerst“, sagt Martha Groß, die zuvor 24 Jahre in der Anästhesie im Böblinger Krankenhaus gearbeitet hat. „Unsere Planer sind dabei absolut objektiv“, lobt der Klinik-Direktor Beier das Team. Denn würden Ärzte die OP-Reihefolge festlegen, sei zumindest nicht auszuschließen, dass diese ihre eigenen Fälle bevorzugen könnten.

Die Planung spart viel Zeit

„Kommt ein Notfall rein, der sofort versorgt werden muss, können wir einen OP-Saal direkt freimachen“, sagen Groß und Tekim. Dass allerdings wegen eines Notfalls ein schon laufende Operation unterbrochen werden muss, komme „höchst selten“ vor. Im Leonberger Krankenhaus gibt es fünf OP-Säle plus einen Saal für Kaiserschnitt-Entbindungen.

Das neue OP-Management, das vom Team selbst entwickelt wurde, läuft jetzt seit vier Monaten. „Es wird von unseren Chirurgen sehr gut angenommen“, sagt der Klinikchef. Und effizient sei es zudem. „Durch die genauen Planungen sparen wir viel Zeit und sind in der Lage, täglich eine OP mehr zu machen.“

Weitere Themen

Projekt am Leonberger Klinikum: Wie wird eigentlich eine OP organisiert?

Projekt am Leonberger Klinikum Wie wird eigentlich eine OP organisiert?

Zwei erfahrene Pflegekräfte planen im Leonberger Krankenhaus die Operationen. Was das bringt und was das für die Anästhesisten bedeutet.
Von Thomas K. Slotwinski
Einzelhandel in Leonberg: Gedämpfte Kauflaune trotz Weihnachtsglanz im Leo-Center – das sind die Gründe

Einzelhandel in Leonberg Gedämpfte Kauflaune trotz Weihnachtsglanz im Leo-Center – das sind die Gründe

An den Kassen im Leo-Center bleibt die Euphorie bislang verhalten. Center-Manager Serge Micarelli zieht eine erste Bilanz des Weihnachtsgeschäfts – und hofft auf einen späten Schub.
Von Nathalie Mainka
Bauarbeiten in Holzgerlingen: Altdorfer Straße wird nach Wasserrohrbrüchen saniert

Bauarbeiten in Holzgerlingen Altdorfer Straße wird nach Wasserrohrbrüchen saniert

Von Mai an wird die Altdorfer Straße in Holzgerlingen zur Baustelle. Die Gemeinde schreitet nach mehreren Wasserrohrbrüchen zur Sanierung. Die Kosten liegen bei 1,2 Millionen Euro.
Von Bianca Rousek
Mehrheit gibt grünes Licht: Böblinger Haushalt 2026 verabschiedet

Mehrheit gibt grünes Licht Böblinger Haushalt 2026 verabschiedet

Aus fast allen Fraktionen gibt es Anerkennung für den Haushalt, der unter „schwierigen“ Voraussetzungen entstanden sei. Doch nicht allen gehen die Sparmaßnahmen weit genug.
Von Anke Kumbier
VVS-Ticket gilt für die Hesse-Bahn: Für 16,60 Euro von Stuttgart in den Schwarzwald

VVS-Ticket gilt für die Hesse-Bahn Für 16,60 Euro von Stuttgart in den Schwarzwald

Die Hermann-Hesse-Bahn ist jetzt offiziell ins Streckennetz des VVS integriert. Künftig ist nur noch ein Ticket für die Strecke von Stuttgart bis Calw nötig.
Von Ulrike Otto
Rezepte vom Brow: Wer riecht den Braten? Ein Weihnachtsmenü mit Bier von Brow für rund 30 Euro

Rezepte vom Brow Wer riecht den Braten? Ein Weihnachtsmenü mit Bier von Brow für rund 30 Euro

Die Jungs von Brow denken: An Weihnachten darf es schon ein bisschen mehr Mühe sein, aber übertreiben sollte man nicht. Ihr Menü kostet für sechs Personen rund 200 Euro.
Von Kathrin Haasis
Acht Stationen für E-Autos: Neuer Ladepark im Sindelfinger Mercedes-Werk

Acht Stationen für E-Autos Neuer Ladepark im Sindelfinger Mercedes-Werk

Als Teil des eigenen globalen Schnellade-Netzwerks eröffnet Mercedes-Benz einen Ladepark für acht Fahrzeuge in Sindelfingen.
Von Eddie Langner
Neues Konzept in Holzgerlingen: Delakos will „alles geben, um die Sicherheit zu gewährleisten“

Neues Konzept in Holzgerlingen Delakos will „alles geben, um die Sicherheit zu gewährleisten“

Die Stadt Holzgerlingen will ein Fachbüro damit beauftragen, ein Sicherheitskonzept für öffentliche Veranstaltungen zu erstellen. Die Reaktionen im Gemeinderat fallen gemischt aus.
Von Bianca Rousek
Haushalt 2026 verabschiedet: Statt roter Zahlen verzeichnet Ehningen ein Plus im Haushalt

Haushalt 2026 verabschiedet Statt roter Zahlen verzeichnet Ehningen ein Plus im Haushalt

Ehningen ist eine der wenigen Gemeinden im Landkreis, die nicht in den roten Zahlen stecken. Woran liegt das?
Von Veronika Andreas
Weihnachten in Böblingen: Bitte lächeln: coole Weihnachtsparty für Kinder und Jugendliche

Weihnachten in Böblingen Bitte lächeln: coole Weihnachtsparty für Kinder und Jugendliche

Im Dagersheimer Jugendtreff gibt es am 23. Dezember eine Weihnachtsparty. Der Clou ist eine Fotoaktion, die Spaß bringt und ein Last-Minute-Geschenk verspricht.
Von ber
Weitere Artikel zu Leonberg Krankenhaus Operation Ärzte OP
 
 