Projekt auf Eis gelegt Schorndorf bekommt keinen legalen Mountainbike-Trail – die Szene ist enttäuscht
Die Stadt Schorndorf zieht die Notbremse: Geplante legale Mountainbike-Trails kommen nicht. Das sind die Gründe.
Mountainbiken liegt im Trend, auch in Schorndorf (Rems-Murr-Kreis). Doch wer sich künftig legal mit dem Bike durch die Wälder rund um die Stadt schlängeln will, muss draußen bleiben. Die Stadtverwaltung hat das Projekt zur Einrichtung legaler Trails auf Eis gelegt. Offiziell heißt es: „Das Projekt wird bis auf Weiteres nicht weiter verfolgt.“