Projekt des Balletts Stuttgart: „Schöne Momente“ – Tanz knüpft Bande zwischen Demenzkranken und Angehörigen

Seit 15 Jahren hat das Stuttgarter Ballett eine Vermittlungsabteilung, die für den Tanz begeistern will. Von Beginn an setzte das Team von „Ballett Jung“ auch auf die sozialen Fähigkeiten, die Tanz als Sinnbild eines guten Miteinanders braucht und fördert. „Wir haben an allen Arten von Schulen gearbeitet und auch mit Menschen, die vielfach beeinträchtigt waren“, blickt Adrian Turner, neben Marieke Lieber als einer der Ballett-Jung-Tanzpaten von Beginn an dabei, auf die umgesetzten Projekte zurück. Seit der Spielzeit 2021/22 steht das von Nicole Loesaus geleitete Vermittlungsangebot allen Generationen offen und hat seinen Namen um ein Pluszeichen erweitert.