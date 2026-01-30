Die Idee eines Bürgerhauses für Waiblingen nimmt immer mehr Gestalt an. Nun berichten die Initiatoren, was sich seit Oktober getan hat.
Seit rund einem Jahr steht das denkmalgeschützte Fachwerkhaus Kuppinger in der Langen Straße 17 in Waiblingen (Rems-Murr-Kreis) zum Verkauf. Im Oktober hat eine Initiative angeregt, das Gebäude als Bürgerhaus zu nutzen. Angedacht ist eine gemeinwohlorientierte Nutzung – im Haus sollen (inklusive) Wohnungen und ein Treffpunkt entstehen. Zuvor jedoch muss das Haus saniert werden.