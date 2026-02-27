Projekt in Bietigheim Fitness statt Fabrik an B27 –neues Leben für DLW-Gebäude
Im Sommer eröffnet ein Gesundheitscampus mit Fitnessstudio, Reha-Angeboten und Ärzten in Bietigheim-Bissingen (Kreis Ludwigsburg). Wer hinter dem Projekt steckt.
Wer derzeit auf der B27 durch Bietigheim fährt, hat wegen der Baustelle viel Zeit, sich die Umgebung anzuschauen. Dabei fällt das eingerüstete DLW-Haus ins Auge. Direkt an der B27 gelegen ist der Bau in der Umgebung des Bahnhofs markant. Er steht für die fast 90-jährige Geschichte der Deutschen Linoleum-Werke in der Stadt und wird aktuell von Reha Hess zu einem Gesundheitscampus umgebaut.