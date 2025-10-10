Die Bahn macht weiter ein Geheimnis um den geplanten Riesenbau am Kornwestheimer Bahnhof. Warum das so ist, wie wichtig das Projekt für die Region ist und wie die Stadt sich nun wehrt.
10.10.2025 - 12:00 Uhr
Gut drei Wochen ist es her, dass Erster Bürgermeister Daniel Güthler einen Streit der Stadt mit der Deutschen Bahn öffentlich gemacht hat. In Kornwestheim ist die Wut darüber noch längst nicht verraucht, dass das staatseigene Unternehmen gegen den Willen der Verwaltung und des Gemeinderats einen Riesenbau plant.