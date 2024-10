Der Umbau auf dem Arsenalplatz in Ludwigsburg nimmt Gestalt an. Am Freitag wurde ein 30 Tonnen schwerer Brunnenschacht angeliefert und in der Erde versenkt: das Herzstück für das geplante Wasserspiel.

Frederik Herrmann 11.10.2024 - 13:17 Uhr

Noch ist der Arsenalplatz in der Ludwigsburger Stadtmitte eine große Baustelle. Bis Herbst 2025 soll der frühere Parkplatz zu einer Parkanlage umgebaut sein, sagt ein Mitarbeiter der Stadtverwaltung Ludwigsburg. Auch ein Wasserspiel ist auf dem Platz vorgesehen. Der dazu benötigte Brunnenschacht wurde an diesem Freitag im nördlichen Bereich des Arsenalplatzes in die Erde eingelassen.