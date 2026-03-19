Projekt in Ludwigsburg Wer zahlt die Riesenrutsche durch die Weinberge?
Ein neuer Wein-Wanderweg in den Ludwigsburger Steillagen ist eröffnet, doch die Stadt stößt an finanzielle Grenzen. Für den Ausbau werden dringend Unterstützer gesucht.
Ein neuer Wein-Wanderweg in den Ludwigsburger Steillagen ist eröffnet, doch die Stadt stößt an finanzielle Grenzen. Für den Ausbau werden dringend Unterstützer gesucht.
Ach, was könnte man in den Steillagen in und bei Ludwigsburg nicht alles bauen, wenn nur das nötige Kleingeld da wäre? Grillplätze, Sitzbänke, Aussichtspunkte, eine Riesenrutsche... Doch immer langsam. Mit einem neuen Wengertweg zwischen Neckarweihingen und Poppenweiler ist zumindest einmal ein Anfang gemacht.