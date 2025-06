Das alte Haus im Welzheimer Teilort Gausmannsweiler hat mittlerweile einen doch sehr robusten Charme. Ein echter optischer Hingucker oder gar ein Anlaufpunkt für Tagestouristen im Welzheimer Wald ist das Gebäude an der Durchfahrtsstraße nicht – noch nicht.

Denn das soll sich ändern: Dank einer Finanzspritze aus Fördergeldern der Europäischen Union und des Landes Baden-Württemberg soll das alte Fachwerkhaus in Gausmannsweiler renoviert und mit Kunst und Kultur neues Leben eingehaucht werden.

Das Vorhaben in dem Welzheimer Teilort gehört zu jenen neun Projekten des Leader-Vereins Regionalentwicklung Schwäbischer Wald, die eine Förderzusage in einer Gesamthöhe von 675 000 Euro erhalten haben.

Gefördert werden sechs Projekte aus dem Rems-Murr-Kreis: Neben Kunst und Kultur im Bauernhaus in Gausmannsweiler geht es auch um Maßnahmen zur Barrierefreiheit bei der Diskothek Belinda in Sulzbach an der Murr. Weiteres Projekt ist ein Kräutergarten bei der Waldakademie Mönchhof. Unterstützung gibt’s auch für die Umgestaltung eines Spielplatzes und Maßnahmen zur Barrierefreiheit an der Gemeindehalle Kaisersbach sowie noch für eine Pumptrack-Anlage für Radfahrer in Murrhardt.

Im Ostalbkreis wird mit der Förderung von Stepp- und Nähmaschinen die regionale Erzeugung von Alpaka-Bettwaren in Göggigen unterstützt, ebenso erhält der Kocher-Fun-Park Abtsgmünd eine Förderung. Im Landkreis Schwäbisch Hall wurden Fördergelder für Erwerb, Umnutzung und Umbau einer Kirche zum Dorfgemeinschaftshaus in der Gemeinde Sanzenbach bewilligt.

Innovativer Beitrag zur Ökologie

Die Vorsitzende des Leader-Vereins, Annette Ehle, ist mehr als zufrieden: „Wir sind sehr stolz darauf, diesen Bekanntheitsgrad erreicht zu haben.“ Denn die Region solle bestmöglich unterstützt und gefördert werden. Das Geld steht für Projekte zur Verfügung, die einen innovativen Beitrag zur ökologischen, sozialen oder wirtschaftlichen Nachhaltigkeit in der Region leisten.

Die sogenannte Leader-Kulisse Schwäbischer Wald umfasst 31 Gemeinden aus dem Rems-Murr-Kreis, dem Ostalbkreis sowie den Landkreisen Schwäbisch Hall und Heilbronn. Das Aktionsgebiet ist das Herzstück des Naturparks Schwäbisch-Fränkischer Wald.