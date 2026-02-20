Die Stadt ist für ihr Engagement in Sachen Artenvielfalt ausgezeichnet worden. 2500 Quadratmeter Fläche sind bereits als Lebensraum für Wildbienen und Co. umgestaltet worden.
Die Stadt Böblingen ist für ihr Engagement im Kooperationsprojekt „Natur nah dran“ zur Förderung der biologischen Vielfalt auf öffentlichen Grünflächen ausgezeichnet worden. Bei einem Besuch in der vergangenen Woche übergaben Staatssekretär Andre Baumann und der NABU-Landesvorsitzende Johannes Enssle die Projektteilnahme-Urkunde an Oberbürgermeister Stefan Belz (Grüne).