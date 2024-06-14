Heute schon aufgeschoben? Wie sieht es mit Ihren guten Vorsätzen aus? Schon wieder verworfen? Damit sind Sie nicht allein. Viele Menschen leiden unter chronischer Aufschieberitis. Wir erklären, wie Sie Ihre Prokrastination überwinden können.
„Aufgehoben ist nicht aufgeschoben“. Diese in die Gemeinsprache eingegangene Redensart drückt aus, was der Zungenbrecher Prokrastination meint: Was im Augenblick nicht erledigt werden kann, ist keineswegs vergessen, sondern soll zu einem späteren Zeitpunkt nachgeholt werden. So nimmt man es sich zumindest immer wieder vor.