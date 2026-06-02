Sind sie ein Paar oder nicht? Die Gerüchteküche um Kardashian und Hamilton brodelt. Nun zeigt die PR-Profi den Rennfahrer zwischen Familienfotos. Ein Beziehungs-Launch? Offiziell noch nicht.
New York - Erst ein Gastauftritt in seinem Video, jetzt ein Platz in ihrem Instagram: Reality-TV-Star Kim Kardashian und Formel-1-Rekordweltmeister Lewis Hamilton machen ihre Beziehung immer weniger zum Geheimnis. Die Unternehmerin veröffentlichte auf Instagram ein 20-teiliges Foto- und Videoalbum mit Eindrücken der vergangenen Wochen – und zeigte dabei erstmals auch mehrere gemeinsame Aufnahmen mit dem Briten.