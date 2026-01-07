Fußball-Legenden in Lederhosen, schräge Typen,viel Gelächter: Beim Promi-Eisstockschießen in Tracht ist der Spaßfaktor hoch und zeigt, wie Schwaben bayerische Tradition beherrschen.
07.01.2026 - 11:54 Uhr
Minusgrade legen das Winterdörfle im Schwabengarten in frostige Starre. Atemwolken stehen in der Luft, Eisstöcke klacken auf der Bahn, dazwischen schallt lautes Gelächter, und der Winzer-Glühwein dampft. Der frühere VfB-Torwart Christof Weber beugt sich in Lederhosen konzentriert nach vorn, dann schießt sein Stock mit Karacho über den Kunststoff. Treffer. Jubel. Was nach Alpenrand klingt, spielt sich in Leinfelden-Echterdingen ab. Ein bayerischer Nationalsport ist bei den Schwaben angekommen – und findet jenseits der Alpen immer mehr Anhänger.