Seit Jahren hat er das Volksfest gemieden. Kaum ist Cem Özdemir wieder da, landet er einen Treffer. Beim Promi-Treff von Sonja Merz gewinnt er eine Ballonfahrt – ohne es zu wissen.
Ihr Name reimt sich auf Herz – und ein solches hängt auch in überdimensionaler, tiefroter Form als Selfie-Kulisse am Eingang ihres Zelts: Aber nicht nur deshalb geht es bei Festwirtin Sonja Merz herzlich zu. In einem harten Männerberuf hat sie sich durchgesetzt – nach Josefine Maier von Göckelesmaier auf dem Wasen als zweite Frau, die ein großes Zelt auf dem Cannstatter Volksfest führt (später kam noch Nina Renoldi dazu). Seit 1981 ist Merz in unterschiedlichen Bereichen auf dem Wasen aktiv. Ihre Nachfolgerin wird Tochter Katharina Renz, die bereits gleichberechtigte Chefin ist.