Liebe, Sonne, Riviera-Glanz: Ralf Schumacher hat in Saint-Tropez seinen Partner geheiratet und mit mehr als 100 Gästen gefeiert. Sohn David Schumacher war als Trauzeuge mittendrin.
31.05.2026 - 13:03 Uhr
Saint-Tropez - Großer Moment an der Côte d’Azur: Ralf Schumacher (50) und sein Partner Étienne Bousquet-Cassagne (36) haben sich in Saint-Tropez im Rathaus das Jawort gegeben, wie das Management von Ralf Schumacher bestätigte. Danach feierte das Paar in dem bekannten französischen Badeort auf einem privaten Anwesen.