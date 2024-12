Taylor Swift auf dem Pop-Olymp. Céline Dion auf dem Eiffelturm. . Thomas Gottschalk heiratet. Und bei „Bennifer“ ist alles aus – was 2024 bei den Stars und Prominenten los war.

Theresa Schäfer 27.12.2024 - 06:00 Uhr

Für manche lief das Jahr gut, sie schauen zufrieden zurück – andere dürften froh sein, 2024 ziehen zu sehen. So wie uns Normalos geht es auch den Prominenten. Taylor Swift war in diesem Jahr ganz oben. Céline Dion lieferte das emotionalste Comeback des Jahres ab. Jennifer Lopez und Ben Affleck mussten derweil die Scherben ihrer Ehe zusammenkehren. Und in Amerika erreicht „MeToo“ den HipHop-Adel. So lief 2024 bei den Stars und Prominenten.