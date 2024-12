Aspen - Model und Entertainerin Heidi Klum hat es mit der Weihnachtsparty etwas übertrieben und sich beim Tanzen den Zeh gestoßen. In einem kurzen Video bei Instagram zeigte die 51-Jährige bei einem Wannenbad ihren blau geschwollenen zweitkleinsten Zeh am linken Fuß.

"Das kommt nicht vom Skifahren, das kommt vom Tanzen zu Mariah Careys "All I Want for Christmas is You"", sagte Klum, die an Weihnachten in den Urlaub im US-Skiort Aspen fuhr. Sie sei gegen eine Tür gelaufen, sagt sie.

In einem weiteren Clip ist zu sehen, wie Ehemann Tom Kaulitz den Zeh mit einer Pflasterbinde verarztet. Wenig später postete Klum aber für ihre mehr als zwei Millionen Follower bereits ein Video davon, wie sie wieder auf die Skipiste fuhr.