Zwei VfB-Legenden kommen nach Esslingen. Warum? Alle Infos zu den prominenten Gästen.
28.04.2026 - 14:23 Uhr
Vor vier Wochen ist der Verwaltungsneubau des Landratsamts Esslingen in den Pulverwiesen feierlich eingeweiht worden. Am Samstag, 9. Mai, können sich Besucherinnen und Besucher ein Bild davon machen, was sich hinter der Fassade aus Glas und Stahl verbirgt. De Ämter und Dienststellen geben beim Tag der offenen Tür Einblicke in die Arbeit der Kreisverwaltung. Die Gäste erwartet ein kostenloses, abwechslungsreiches Programm mit Mitmachangeboten, Informationsständen, Technik zum Ausprobieren und zwei prominenten Gästen: den VfB-Legenden Hansi Müller und Cacau.