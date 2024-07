Unter dem Applaus Hunderter Fans hat Rap-Superstar Snoop Dogg als einer der letzten Promis die olympische Fackel getragen. Der Amerikaner bekam das Feuer nur wenige Stunden vor der Eröffnungsfeier vor dem Stadion von Saint-Denis überreicht. Er schlenderte im weißen Outfit und mit goldenen Sneakern einige Meter bis zu einer Bootanlegerstelle. Breit grinsend winkte er den Schaulustigen, Fotografen und Kameraleuten zu. Als ein Fan einen Song des Hip-Hop-Stars spielte, zeigte der 52-Jährige ein paar seiner berühmten Tanzschritte und ließ sich von den Leuten feiern.

Snoop Dogg reichte die Flamme dann an die Sozialarbeiterin und Lehrerin Latifa Benkada auf einem Boot weiter. Der Musiker hatte davor bereits gesagt, dass dies eine besondere Ehre sei und ihn an 1996 erinnere, als Muhammad Ali das olympische Feuer in Atlanta entzündete. Jener emotionale Moment, als die an Parkinson erkrankte Box-Ikone mit zitternder Hand die Fackel hochreckte, ging um die Welt. Snoop Dogg ist als Sonderkorrespondent für den US-Sender NBC in Paris.