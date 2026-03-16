Prominentes Denkmal Der unbeachtete Herzog am Stuttgarter Schlossplatz
Am Christoph-Denkmal am Stuttgarter Schlossplatz laufen jeden Tag viele Menschen vorbei und beachten es nicht. Dabei hatte der Herrscher einst ziemlich gute Ideen.
Am Christoph-Denkmal am Stuttgarter Schlossplatz laufen jeden Tag viele Menschen vorbei und beachten es nicht. Dabei hatte der Herrscher einst ziemlich gute Ideen.
In diesen Frühlingswochen steht der gute Christoph immer wieder ziemlich im Regen. Mal umtost von buntem Faschingstreiben, mal umgeben von Demonstranten, regelmäßig beschallt vom unvermeidlichen Fußgängerzonen-Saxofon-Spieler mit seit Jahren immergleichem Repertoire. Ein ums andere Mal wird er tropfnass, unbeachtet von Tausenden von Menschen, die täglich und dann wohlbeschirmt an ihm vorbeigehen. Verdient hat er das nicht.