Warum der Darsteller Geschichte liebt, was seine Familie damit zu tun hat - und wie Dreharbeiten zum «Schwarzwaldkrimi» seinen Horizont erweitert haben.
06.10.2025 - 07:40 Uhr
Konstanz - Schauspieler Max von Thun ist Geschichts-Fan. "Immer schon. Ich habe Geschichte in der Schule geliebt", sagte der 48-Jährige dem "Südkurier". Er finde Geschichte bis heute spannend. "Zu sehen, wie sich Geschichte leider in manchen Aspekten immer zu wiederholen scheint und man doch nichts aus ihr lernt", erläuterte von Thun.