Melanie Thamm-Beck schaut sich jede Kulturveranstaltung in Korntal-Münchingen an. Manchmal weiß sie schon vorher, was das Publikum erwartet, etwa wenn sie bei einer Theaterprobe mit dabei war. Das ist aber nicht immer möglich. „Man kauft oft die Katze im Sack“, erzählt Melanie Thamm-Beck, die städtische Kulturreferentin: Sie sieht dann erst am Abend der Veranstaltung diese live und komplett – wie das Publikum. Melanie Thamm-Beck lacht. „Überwiegend habe ich ein gutes Händchen.“ Und damit ein zufriedenes Publikum. Falls das mal nicht der Fall sein sollte, sei das kein Drama: Die treue Kundschaft verzeihe einen Fauxpas.