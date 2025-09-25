Fitness-Ikone und Unternehmerin Pamela Reif stellte am in Tripsdrill ihre zuckerfreie Limonade vor – und sorgt bei Fans und Besuchern gleichermaßen für Freude.

Am Mittwoch hat Pamela Reif, erfolgreiche Unternehmerin, Bestsellerautorin und eine der bekanntesten Fitness-Influencerinnen Deutschlands, dem Erlebnispark Tripsdrill bei Stuttgart einen Besuch abgestattet. Im Rahmen der „Super Pop Roadshow“ machte sie dort Station, um Deutschlands ersten Erlebnispark persönlich kennenzulernen und zu erkunden.

Bei ihrem Besuch begleitete Pamela Reif als Investorin von „Super Pop“ das Team, das sein innovatives Getränk präsentiert, welches ab sofort auch im Sortiment des Parks erhältlich ist. Gemeinsam mit den Gästen lud sie dazu ein, die verschiedenen Sorten zu probieren. Das Getränk wird als zuckerfreie und ballaststoffreiche Limonade beworben.

Vor Ort waren auch viele Fans, die die Gelegenheit nutzten, ihrem Idol ganz nah zu sein. Die Besucher konnten die Getränke testen und Bilder mit Reif machen. Auch individuelle Autogramme schrieb der Internetstar.

„Ich habe ehrlich gesagt nicht erwartet, dass irgendjemand in den Freizeitpark kommt“, schrieb Reif Mittwochabend auf ihrem Instagram-Profil. „Aber diese Leute waren hardcore.“

Pamela Reif stellt mit ihrem Team ihre zuckerfreie Limonade vor. Foto: Tripsdrill/Lukas Baumelt

Doch wie passen Reif und Tripsdrill zusammen? Pamela Reifs Besuch unterstreiche die wachsende Bedeutung von Freizeitangeboten, die Bewegung, Gesundheit und Erlebnis miteinander verbinden, so die Verantwortlichen des Freizeitparks – ein Anspruch, dem sich Tripsdrill ebenso wie Reif selbst verschrieben haben.