Ministerpräsident Wüst bekundet Erleichterung: In Bonn sitzt ein salafistischer Hassprediger in Haft.

dpa 11.09.2024 - 15:08 Uhr

Bonn - In Bonn ist ein Islamist in Abschiebehaft genommen worden. "Die betreffende Person ist Staatsbürger der Republik Kosovo, sodass eine Abschiebung dorthin erfolgen soll", teilte die Stadt Bonn mit. "Der Betroffene gefährdet nach Ansicht der beteiligten Behörden mit seinem Verhalten die freiheitlich demokratische Grundordnung und innere Sicherheit der Bundesrepublik Deutschland." Der Mann soll unter anderem Hasspropaganda im Internet verbreitet haben. Nach Angaben der Polizei und Stadt Bonn war er am Dienstag in Haft genommen worden.