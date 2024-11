Wieder sind Höhenretter der Polizei im Wald neben der Tesla-Fabrik im Einsatz. Einige Umweltaktivisten wollen das aufgelöste Protestcamp nicht räumen.

dpa 20.11.2024 - 10:36 Uhr

Grünheide - Spezialisten der Polizei haben den dritten Tag in Folge Umweltaktivisten aus dem aufgelösten Tesla-Protestcamp in Grünheide bei Berlin geholt. Am Dienstag hatte die Polizei die sofortige Räumung der Waldbesetzung mit Baumhäusern in der Nähe des Tesla-Werks beschlossen. Allerdings harrten einige vermummte Aktivisten weiter an Bäumen aus. Sie protestierten gegen die einzige europäische Autofabrik von Elon Musk.