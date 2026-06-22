Protest gegen Bundesregierung: Bürgermeister und Angestellte machen Rathäuser im Kreis Ludwigsburg dicht

Nico Lauxmann aus Kornwestheim, Sabrina Lee aus Pleidelsheim, Jan Hambach aus Freiberg – und viele weitere Rathauschefs aus dem Landkreis. Eine seltene Herausforderung sorgte am Montagmittag auf dem Ludwigsburger Rathaushof für ein ebenso seltenes Bild: Bürgermeister aus zahlreichen Kommunen des Kreises protestierten gemeinsam mit hunderten kommunalen Mitarbeitern in der brütenden Mittagshitze gegen die aus ihrer Sicht chronische Unterfinanzierung der Städte und Gemeinden – und schlossen symbolisch die Türen ihrer Rathäuser. Und auch Ludwigsburgs Oberbürgermeister Matthias Knecht und Landrat Dietmar Allgaier machten an diesem Tag gemeinsam deutlich: So kann es nicht weitergehen.