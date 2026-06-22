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  6. Bürgermeister und Angestellte machen Rathäuser im Kreis Ludwigsburg dicht

Protest gegen Bundesregierung Bürgermeister und Angestellte machen Rathäuser im Kreis Ludwigsburg dicht

Protest gegen Bundesregierung: Bürgermeister und Angestellte machen Rathäuser im Kreis Ludwigsburg dicht
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Rund 300 bis 400 Menschen kamen für den Protest am Montagmittag zusammen. Foto: Benjamin Stollenberg/Stadt Ludwigsburg

Landrat, Bürgermeister und Beschäftigte protestierten am Montagmittag gegen die Finanznot der Kommunen. Sie warnten vor Folgen, die weit über gekürzte Angebote hinausgehen.

Ludwigsburg : Emanuel Hege (ehe)

Nico Lauxmann aus Kornwestheim, Sabrina Lee aus Pleidelsheim, Jan Hambach aus Freiberg – und viele weitere Rathauschefs aus dem Landkreis. Eine seltene Herausforderung sorgte am Montagmittag auf dem Ludwigsburger Rathaushof für ein ebenso seltenes Bild: Bürgermeister aus zahlreichen Kommunen des Kreises protestierten gemeinsam mit hunderten kommunalen Mitarbeitern in der brütenden Mittagshitze gegen die aus ihrer Sicht chronische Unterfinanzierung der Städte und Gemeinden – und schlossen symbolisch die Türen ihrer Rathäuser. Und auch Ludwigsburgs Oberbürgermeister Matthias Knecht und Landrat Dietmar Allgaier machten an diesem Tag gemeinsam deutlich: So kann es nicht weitergehen.

 

„Mit ein paar Millionen hier und da aus einem Sondervermögen ist es nicht mehr getan“, sagte Knecht während der Veranstaltung. Die schmerzhaften Sparmaßnahmen reichten nicht aus und würden das grundlegende Problem nicht beheben: „Es braucht eine strukturelle Reform.“ Die Kommunen müssten seit Jahren immer mehr Aufgaben übernehmen, die Geld kosten. Die Einnahmen, etwa aus der Gewerbesteuer, könnten damit nicht Schritt halten. Landes- und Bundespolitik duckten sich nach Ansicht vieler Bürgermeister weg und ließen die Kommunen mit den Problemen allein.

Ludwigsburgs OB Matthias Knecht kündigte an, dass das nicht die letzte Protestaktion sei. Foto: Benjamin Stollenberg/Stadt Ludwigsburg

Welche Auswirkungen das auf das Leben der Menschen hat, zeigt aktuell die Stadt Bietigheim-Bissingen. Sie sieht sich gezwungen, die Elternbeiträge für Kitaplätze zu erhöhen und gleichzeitig die Betreuungszeiten zu kürzen. Ein Beschluss steht noch aus. Auch das Landratsamt kündigte vor einigen Wochen an, weiter Personal einsparen zu müssen. Und das Marbacher Hermann-Zanker-Hallenbad könnte nur mit finanzieller Unterstützung von Land oder Bund neu gebaut werden.

Die Sparmaßnahmen der Kommunen träfen häufig zuerst die sogenannten freiwilligen Leistungen, sagte Knecht auf dem Rathaushof – also Zuschüsse für Sport, Kultur und soziale Angebote. „Aber gerade das sind die Aufgaben, die eine Kommune ausmachen – eigentlich sind das auch Pflichtaufgaben.“

Landrat warnt vor schwerwiegenden Folgen

Landrat Dietmar Allgaier betonte, dass die Einsparungen vor allem jene träfen, die ohnehin am Rand der Gesellschaft stünden – Arme, Kranke und Menschen mit Behinderung. Als Landrat sehe er, wie stark insbesondere die Bereiche Soziales und Gesundheit belastet seien. „Da stehen Existenzen auf dem Spiel.“

Zudem warnte er am Rande der Veranstaltung vor den langfristigen Folgen der finanziellen Krise in den kommunalen Verwaltungen. Die angespannte Finanzlage und die schmerzhaften Sparmaßnahmen könnten einen gesellschaftlichen Schaden anrichten, Unzufriedenheit und Frust hervorrufen. „Wenn das Vertrauen in die kommunale Ebene zerstört wird, stärkt das die politischen Ränder.“

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