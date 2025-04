Aktivisten der „Neuen Generation“ haben am Freitagmorgen ein Tesla-Autohaus in Gundelfingen bei Freiburg besprüht. Mit blauer Farbe protestieren sie gegen Mitbegründer und CEO Elon Musk. Die Polizei will noch nicht viel zu dem Vorfall sagen.

Florian Dürr 04.04.2025 - 18:21 Uhr

Es ist bereits der zweite mutmaßlich politisch motivierte Farbanschlag gegen Tesla im Kreis Breisgau-Hochschwarzwald: Nachdem in der Nacht von Mittwoch auf Donnerstag Unbekannte vor der Tesla-Niederlassung im Freiburger Stadtteil St. Georgen Graffiti gesprüht hatten, gab es einen weiteren Vorfall. 15 Minuten Autofahrt entfernt in Gundelfingen haben zwei Aktivisten der „Neuen Generation“ am Freitagmorgen ein Tesla-Autohaus und mehrere Fahrzeuge mit blauer Farbe besprüht.