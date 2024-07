Eine Farbbeutelaktion bei der Porsche-Hauptversammlung vor über einem Jahr zieht jetzt ein Urteil nach sich. Die angeklagte Aktivistin legt sich mit der Richterin an und verteidigt sich selbst. So fällt das Urteil aus.

Peter Stolterfoht 30.07.2024 - 19:30 Uhr

Möglicherweise hätten die Angeklagte Franziska F. und Richterin Katrin Pfeffer in Saal 3 des Amtsgerichts Bad Cannstatt eine gemeinsame Verhandlungsbasis gefunden. Doch nach dem ersten abgelehnten Antrag der 24-Jährigen war von ihrer Seite aus an ein konstruktives Miteinander nicht mehr zu denken. Franziska F. wurde es untersagt, eine im Zuschauerraum anwesende Bekannte als ihren Rechtsbeistand einzusetzen. Was mit der unterschiedlich interpretierbaren Regelung Ablehnung fand, dass die Person nicht über das notwendige juristische Fachwissen und die Distanz zum Fall verfüge.