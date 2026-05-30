Am Tag vor der Sperrung des Brenners floss der Verkehr weitgehend problemlos über den wichtigen Alpenpass. Ein gutes Zeichen? Die Helfer stellen sich trotzdem auf ein mögliches Chaos ein.
Matrei am Brenner - Eine Demonstration mit mehrstündiger Blockade des Brennerpasses soll ein Zeichen gegen die Verkehrsflut im Alpenraum setzen. Gegen Mittag wollen sich die Demonstranten bei Matrei auf der österreichischen Seite der Brenner-Autobahn zu einer Kundgebung treffen. Deshalb wird der gesamte Brenner-Korridor inklusive aller Nebenstraßen für mindestens acht Stunden für den Transitverkehr gesperrt. Die Behörden und Einsatzkräfte stellen sich vorsorglich auf ein mögliches Verkehrschaos auch schon weit vor dem Brenner ein.