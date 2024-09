Die Empörung über die Planungen für den Enzpark in Besigheim (Kreis Ludwigsburg) hat sich in einer Demo vor dem Rathaus entladen. Etwa 100 Bürger nahmen teil.

Oliver von Schaewen 11.09.2024 - 11:20 Uhr

Ordner in gelben Westen, Plakate mit der Aufschrift „Hände weg von unseren Bäumen“ – und vor dem Rathaus in Besigheim eine stattliche Menge von rund 100 Bürgern an einem Dienstagnachmittag um 17 Uhr. Das hat die beschauliche 13 000-Einwohner-Stadt am Neckar selten so gesehen. In der Stunde vor der Gemeinderatssitzung protestiert die Menge gegen den bisherigen Kurs der Stadt in der Planung des Enzparks. Insbesondere der drohende Verlust von neun Bäumen im Nordpark empört die Bürger.